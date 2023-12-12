شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: فتح جميع اللجان وانتظام التصويت بآخر أيام انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، عن انتظام عملية التصويت لليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية 2024، مع وجود كثافات أمام اللجان من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وأكد المستشار أحمد بندارى فى مؤتمر صحفى اليوم أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد ولا توجد أى معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجان فتحت فى مواعيدها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، عدا لجنة فى منطقة الوراق بسبب تعرض القاضى المشرف على اللجنة لحادث وانتظم العمل بها فى 10.20 صباحا كما تأخر فتح لجنة فى منيا القمح وانتظم العمل بها.

واجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال.

وفتح القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024، اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي على 11 ألف و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثالث من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.