شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: نعمل مع مصر لإخراج الجرحى من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي بفتح كل المعابر القائمة مع قطاع غزة، مجددا رفض آلية قبرص لنقل المساعدات إلى غزة عبر البحر.

قال أشتيه، خلال مؤتمر صحفى، نعمل مع مصر لإخراج الجرحى من قطاع غزة، متهما الولايات المتحدة بتقديم دعما غير مشروط لإسرائيل دون الالتزام بالقانون الدولي.

أكد رئيس وزراء فلسطين، أن إسرائيل تحول غزة إلى مكان غير قابل للحياة.

على جانب آخر، ذكر إعلام إسرائيلي، أن السفينة النرويجية التى تعرضت للصقف فى باب المندب، إنها كانت من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير المقبل.