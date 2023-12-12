التموين: صرف السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف كميات من سلعة السكر إضافية لأصحاب البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو .



التموين صرف كيلو السكر على بطاقات التموين بسعر 27جنيهاً

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أول بأول بالإضافة الى مد مخازن شركات الجملة بالسلع الغذائية لصرفها لبقالين التموين على مستوى الجمهورية وإتاحة هذه السلع لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى .

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من يوم الاثنين زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً.