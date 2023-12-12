توافد السيدات على لجان جنوب سيناء فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان جنوب سيناء، إقبالًا كثيفًا من الناخبين فى الساعة الأولى من فتح اللجان اليوم الإثنين، انتخابات الرئاسة 2024، المستمرة لمدة ثلاثة ايام فى الفترة من 10 -12 ديسمبر الجارى، وسط تكثيف أمنى.

وتصدر المشهد فى عدد من لجان الانتخابات السيدات حيث حرصن على المشاركة فى الانتخابات بقوة فى أول ساعة من فتح اللجان، وحرصت "فاطمة محمد"، على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتها رغم مرضها وقام رجال الشرطة مساعدتها إلى لجنة الانتخابية.

ونظم المواطنون حشود كبيرة للمشاركة فى الانتخابات حيث فتحت اللجان الانتخابية فى محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء أبوابها أمام الناخبين، وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان الانتخابية من قوات الجيش والشرطة، فى اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة فى الداخل بعد وصول القضاة فى مواعيدهم لمقار اللجان وبدء عمل اللجان وفتحها أمام الناخبين.

وشهدت الجان بطور سيناء الاقبال الكثيف من قبل السيدات على لجنة الشهيد "عمرو شكري" الخاصة بالسيدات فى العاصمة طور سيناء، وامتدت طوابير الانتظار عشرات الأمتار، وسط دور فعال للشرطة النسائية وتوافد الرجال على لجنة طة حسين للإدلاء بأصواتهم.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء، تضم 20 مركزا انتخابيا تتضمن 9 لجان عامة و46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة أساسى، 15 لجنة وافدين، بإجمالى عدد ناخبين 99240 ناخب تشمل مطار شرم الشيخ الدولى، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي: مدرستان برأس سدر، ومدرستان بابو زنيمة، ومدرسة بابو رديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، ومدرسة بنويبع، ومدرسة بسانت كاترين.