شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع السلامة بوزارة النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلي المهندس خالد صبره، رئيس قطاع السلامة بوزارة النقل بصوته في الإنتخابات الرئاسية اليوم بمقر لجنة المغتربين داخل محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة، وأكد صبره علي حسن سير العملية الإنتخابية ونزاهتها و ناشد جموع الشعب المصري العظيم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن المواطن المصري هو صاحب الحق في رسم مستقبل بلاده.

وأضاف أن ما شاهده اليوم من توافد كبير للمواطنين على اللجان الإنتخابية يدل على مدى وعى و وطنية الشعب المصرى و أنه شعب مثقف و مسئول و محب لوطنه.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.