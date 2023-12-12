توافد الناخبين على مدرسة محمود عزمى فى العجوزة للإدلاء بأصواتهم

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القاهرة - سامية سيد - توافد الناخبون على مدرسة محمود عزمي الابتدائية في العجوزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتوافد العديد من الناخبين حاملين أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وسط انتظام للعملية الانتخابية وعدم رصد أي شكاوي من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.



توافد الناخبين على مدرسة محمود عزمي في العجوزة للإدلاء بأصواتهم

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة إقبالا ملحوظا، فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بعد مرور ساعات علي انطلاق التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية فى أحياء المحافظة.

وأكد عدد من الناخبين لـ"الخليج 365" أن مشاركتهم فى الانتخابات جاءت تعبيراً عن حرصهم علي ممارسة حقهم الدستوري، وللتأكيد علي ضرورة دعم مؤسسات الدولة فى ظل الظروف المضطربة التي تحيط بمصر، لاسيما الحرب الدائرة فى قطاع غزة ، وغير ذلك من التحديات الإقليمية والدولية.



توافد الناخبين على مدرسة محمود عزمي في العجوزة للإدلاء بأصواتهم 3

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.