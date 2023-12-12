شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون يصطفون أمام مدرسة حسن السويدي الابتدائية بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد حضاري ومنظم، اصطف ناخبون أمام مدرسة حسن السويدي الابتدائية المشتركة بمصر القديمة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثالث من الانتخابات.



الناخبون يصطفون

كبار السن والسيدات وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.