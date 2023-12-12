شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة البنك الزراعى تؤيد وتحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فرع الرئسي النبك الزراعى المصرى بالدقي مسيرة تحث على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية . وقد خرجت قيادات البنك رافعة الأعلام ومنها علم مصر الكبير وعلم البنك الزراعى حاملا شعاره وجموع الموظفين والعاملين بالبنك حاملين الأعلام الصغير .

حاثين الموطنين على النزول المشاركة حاملين صوتهم أمانة بين أيديهم .

وتتواصل، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بعد قليل، ذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أول أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة مساءًا.