شكرا لقرائتكم خبر عن زحام أمام لجان منشأة القناطر واصطفاف الناخبين فى طوابير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محيط المقرات الانتخابية بلجان دائرة منشأة القناطر زحام كبير بسبب تزايد اعداد الناخبين واصطفافهم فى طوابير تمهيدًا للدخول إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير من الاقتراع.

واصطف الناخبون فى طوابير أمام اللجان حاملين علم مصر وسط أجواء احتفالية للمشاركة فى العرس الديمقراطى والتصويت بلجان دائرة منشاة القناطر.

وصلت قبل قليل مسيرة حاشدة أمام لجان الاقتراع والتصويت باللجان الانتخابية بمنشأة القناطر، وذلك تشجيعًا للتصويت فى العملية الانتخابية بثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وضمت المسيرة عدد كبير من المعلمين وأئمة الأوقاف وحمل المشاركين فى المسيرة على مصر كما رفعوا أيديهم بعلامة النصر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.