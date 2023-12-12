شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال: نسب مشاركة العمال بالانتخابات الرئاسية "مشرفة جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نسب مشاركة المواطنين بشكل عام، والعمال بشكل خاص في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، بأنها "مشرفة جدا"، قائلا: هو ده شعب مصر العظيم، كما أنه ليس موقفا غريبا على عمالنا، فدائما يتم المراهنة عليهم فى النزول أولا فى الانتخابات، نحن فخورون بعمالنا".

وأضاف جبران، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك مشاركة بنسب ملحوظة من المرأة المصرية والعاملة بشكل خاص والشباب، مشيدا بأصحاب المصانع والشركات، لما قدموه من تيسيرات ساهمت بشكل كبير في مشاركة العمال في التصويت بالانتخابات الرئاسية منذ أول أيامها.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.