تلاميذ المدارس بمصر الجديدة يتغنون بحياة كريمة أمام اللجان.. صور

القاهرة - سامية سيد - تجمع عدد كبير من تلاميذ المدارس بمصر الجديدة، فى محيط مدرسة الشهيد سعيد حمدى بروكسى بمصر الجديدة، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى.

وارتدى تلاميذ مدرسة سانت فاتيما تيشرتات عليها صور الرئيس السيسى، وتغنوا بالإنجازات التى تحققت خلال فترة رئاسته من مشروعات حياة كريمة و100 مليون صحة وغيرها، داعين المواطنين للنزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.