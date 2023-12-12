شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناجى جدو يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى لاعب كرة القدم محمد ناجي جدو، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.