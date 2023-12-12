اليوم الثالث للانتخابات.. إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، إقبالًا من المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.