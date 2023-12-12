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أمطار في الطريق للقاهرة.. الطقس تعلن تحديث تنبؤات حالة الجو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحة الفيسبوك، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية- البحيرة).

وأكدت الهيئة في منشورها اليوم الثلاثاء: السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا.

وتوقعت الهيئة أن تمتد الأمطار لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت وتقل حدتها كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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