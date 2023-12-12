بقيمة 5 مليون جنيه.. الداخلية تضبط "حشيش اصطناعي" مع عاطل بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5.000.000 جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.