قبل ترويجها .. ضبط 175 طربة حشيش بحوزة عاطل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 175 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة عاطل بالإسكندرية بقصد الإتجار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.500.000جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.