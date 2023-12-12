رئيس محكمة استئناف القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أدلى المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر لجنة الاقتراع الفرعية الكائنة بمدرسة صلاح الدين الرسمية بمنطقة التجمع الخامس.

وأكد المستشار محمد عامر جادو – في تصريح له عقب الاقتراع – أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، باعتبار أنها تمثل حقا دستوريا أصيلا، مُثمنا في هذا الصدد وعي المصريين وحرصهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات على نحو مُشرف.

وأعرب رئيس محكمة استئناف القاهرة عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي يبذلها القضاة المشاركون في الإشراف على العملية الانتخابية، والدور الذي اضطلعت به الهيئة الوطنية للانتخابات في الإعداد والإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، يمثل ضمانة قوية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها.