سقوط 6 أشخاص من تجار الكيف والأسلحة النارية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن المنوفية، والأقصر، والدقهلية جهودهم لملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن المنوفية

ضبط عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته 3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة".

مديرية أمن الأقصر

ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين".

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.