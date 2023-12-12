الداخلية: ضبط 31 سلاح ناري و173 قضية مخدرات وتنفيذ 57 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 31 قطعة سلاح ناري، و173 قضية مخدرات، وتنفيذ 57322 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 27 متهمًا هاربًا، وضبط 15 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 234 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.