شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية: واجب دستورى على كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بجهاز مدينة شق الثعبان، بالقاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستورى على كل مواطن مصرى يطمح فى مستقبل أفضل، حيث وجهت الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام الذي يمثل مرحلة هامة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.

وأوضحت أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، من خلال جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية والتنفيذية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.

رافق نائب محافظ القاهرة، العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان وسيد اباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وعدد من التنفيذيين.