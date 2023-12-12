شكرا لقرائتكم خبر عن ناخب: أهالى الحوامدية كاملة العدد أمام اللجان الانتخابية لدعم الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رأفت الجمل أحد الناخبين في مدينة الحوامدية، إن أهالي الحوامدية حرصت على النزول بكامل العدد لدعم الوطن والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار رئيس مصر القادم.

وأضاف: من الواجب الوطني النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والوقوف خلف بلدنا، وأطالب باقي المواطنين بالمشاركة، والأهالي حرصت على النزول في الأيام الثلاثة.