شكرا لقرائتكم خبر عن شباب السيدة زينب وعابدين وقصر العينى يشاركون فى ماراثون انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أعداد كبيرة من الشباب، التوافد على اللجان الانتخابية، بمناطق السيدة زينب، وقصر العيني، وعابدين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير لماراثون الانتخابات.

وانتظمت اللجان الفرعية في نطاق حي السيدة زينب محافظة القاهرة وفتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم..

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وسبق أن دعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.