مسيرة حاشدة لنقابة المعلمين بأعلام مصر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مسيرة حاشدة اليوم، ضمت ألاف المعلمين وأعضاء الفرعيات واللجان النقابية بمحافظة الجيزة، انطلقت من مدرسة السعيدية، إلى اللجان الانتخابية المحيطة، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن جولة ميدانية لنقيب المعلمين فى الجيزة والقاهرة لحث المعلمين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المعلمين دائما يثبتون وعيهم وحرصهم على مصلحة الوطن ولا ينجرفون وراء الشائعات، وأثبتوا انهم على درجة كبيرة من الوعى والفهم وحريصين على اختيار رئيسهم، ونجحوا فى اختبار الوعى بالمخاطر التى تحيط بالأمن القومى المصرى، وضرورة تماسك الجبهة الداخلية ضد أى تهديد.

وأكد أن حضور الشباب والشيوخ وذوى الاحتياجات للإدلاء بأصواتهم، يثبت أن المصريين دائما شعب على قدر كبير من المسئولية تجاه وطنه، وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية 2024 بصورة مشرفة ويثبت للعالم، أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة فى مختلف المجالات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وكان خلف الزناتى نقيب المعلمين، أدلى بصوته فى لجنة الدكتور محمد على محجوب بالتبين فى حلوان بالقاهرة خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.