شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: تطبيق نظام جديد على كافة المسافرين إلى ماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، بجميع المواطنين المسافرين إلى ماليزيا أن يلتزموا بما استحدثته السلطات الماليزية من تعليمات بشأن السفر إليها تستوجب ضرورة التسجيل المسبق على منصة بطاقة الوصول الرقمية الماليزية(MDAC) ، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2024.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المصريين بالخارج ، ومحاولاتها في التيسير على المواطنين أمورهم في كافة البلاد. وقالت الخارجية - في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - إنه يتم استثناء هذا الإجراء لحاملي جوزات السفر الدبلوماسية والرسمية وحاملي الإقامة الماليزية الدائمة وطويلة الأجل.



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