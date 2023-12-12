شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام مصر ترفرف بلجان أرض اللواء في انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت مدرسة خطاب بأرض اللواء إقبالا كثيفا ومتنوعا من مختلف الأعمار على المشاركة فى انتخابات الرئاسة، وكان للشباب مشاركة لافتة وسيطر بقوة في اليوم الثالث من انتخابات الرئاسة 2024،حيث قام عدد كبير منهم برفع الأعلام والاحتفال بمشاركتهم فى التصويت.

وتوجه عدد كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.