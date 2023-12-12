شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى مدينة نصر: جاءت الانتخابات الرئاسية وأوفينا بالعهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رموز من أهالى مدينة نصر عن فرحة غامرة لما وصفوة بحالة "الحشد الذاتى" لسكان هذا الحى من شرقه إلى غربه والتوافد على لجان الانتخابات الرئاسية من صباح اليوم الأول وحتى صباح اليوم الثلاثاء، بجميع دوائره .

وقال القس جورج عزمي، الكنيسة الانجلية - لوكالة انباء الشرق الأوسط - إن الرموز الوطنية بكل انتمائتها بمدينة نصر أعلنوا وأكدوا في الإفطار الرمضاني السنوي بمقر الكنيسة الإنجلية، وقوفهم مع الدولة المصرية وقياداتها لدعم الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية حدودها .

وأضاف القس عزمي: "لقد تجلى موقف الرموز والمواطنين في أجمل صورة معبرة عن المعدن الأصيل لهذا الشعب الاصيل، وهم يصطفون أمام لجان الانتخابات الرئاسية؛ ليؤكدوا أنهم على قلب رجل واحد".

وأردف: تمر الأيام والسنوات لما بعد ثورة 30 يونيو؛ ليأتي هذا اليوم ليؤكد استمرار ثبات وقفة المصريين خلف دولتهم؛ وصولا الى تحقيق الهدف بدولة قوية مستقرة باذن الله.

ورصد موفد الوكالة استمرار توافد المواطنين من مختلف الأعمار والفئات على جميع اللجان بمدينة نصر، قبيل انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية في الساعة التاسعة مساء، وسط أصوات الأغاني التي علقت بأذهان المصريين خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وسط توقعات بزيادة زحام الناخبين خلال الساعات المتبقية من عملية الاقتراع، في تطابق واضح بين أرقام الحضور التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عن اليومين الاول والثانى للانتخابات والواقع من كثافة المواطنين امام اللجان .

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024، وفقا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم .

ورصد موفد الوكالة، حالة استقرار الحالة الأمنية بمحيط اللجان، والتي صاحبها تواجد سيارات الاسعاف والدور الذى يقوم به شباب الاحزاب وعناصر الامن لمساعدة كبار السن .

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، فى الداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النيجة 18 ديسمبر الحالي.

