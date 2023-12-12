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شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير للناخبين فى لجان دار السلام للتصويت باليوم الأخير بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة مدرسة " المعمارية " بمنطقة دار السلام إقبالا كثيفا من الناخبين سواء رجال أو سيدات، ظهر اليوم الأخير من انتخابات الرئاسة 2024.
واصطف الناخبون أمام اللجان الفرعية بدائرة دار السلام، استعدادا للإدلاء بأصواتهم، وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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