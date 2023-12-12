شكرا لقرائتكم خبر عن مسنة تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة:"ما فيش غير السيسى يحمينا بعد ربنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مسنة مصرية على اصطحاب أبنائها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث بمحافظة الجيزة، والتصويت فى لجنة مدرسة اليابانية بالشيخ زايد، وقالت في تصريحات خاصة ”الخليج 365”: "انتخبت الرئيس السيسي لأن مفيش غيره يحمينا بعد الله عز وجل وأنا بحبه في الله وهو صح وعارف مصلحة مصر والمصريين".

وأضافت أنها قامت من المستشفي وأزالت الدعامات مخصوص من أجل أن تتمكن من الحضور بصحبة ذويها لأنها لم تجد أفضل من السيسي قائلة: مين غيره بني مصر واختممت كلامها بالدعاء له "ربنا يحميه " .

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.