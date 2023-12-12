شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكندى بالقاهرة: فخور بالعلاقات المتميزة بين مصر وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الكندى بالقاهرة لويس دوما اعتزازه وفخره بالعلاقات المتميزة بين كندا ومصر، وتواجد بلاده الدائم فى المشهد التعليمى فى مصر، وتنوع البرامج الأكاديمية التى تقدم للطلاب المصريين وارتباطها المباشر بسوق العمل فى مصر والخارج.

وقال السفير الكندى بالقاهرة لويس دوما خلال تصريحات صحفية، إنه كان يعمل فى مصر عام 1996 وغادرها ثم عاد مؤخرا وشعر بالانبهار من التغيير الذي شهده على كافة المستويات، موضحا أن الشعب المصري يتميز بالدفء والكرم والطيبة، مشيدا بالتطور الذي يلمسه في مختلف المجالات على أرض مصر.

وحول رأيه في الأحداث التي تشهدها غزة حاليا، أكد السفير الكندي أن الإنسانية يجب أن تسود، معربا عن حزنه كإنسان وأب لم يراه من أحداث.