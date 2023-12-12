شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية : الانتخابات الرئاسية لم تتم مبكرا والدستور حدد مواعيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، منذ قليل مؤتمرا صحفيا للرد على الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024 وذلك أثناء قيام الناخبين بالإدلاء بصوتهم فى اليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن هذا حق دستورى وواجب على الناخبين.

وأشار بندارى، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقم بطباعة 67 مليون بطاقة اقتراع، ولكن بنسبة طباعة حوالى 70%، وتم توزيع هذه البطاقات على المحافظات وفقا لنسب الكتل التصويتية، لافتا إلى أن الكثافات العالية للمواطنين أمام اللجان كشف عن ضرورة تغيير استراتيجية الهيئة فى توزيع بطاقات على اللجان.

ورد المستشار أحمد بندارى على من يزعم بأنه تم إجراء الانتخابات الرئاسية مبكرا، مؤكدا على أن النصوص الدستورية هى التى حددت مواعيد الانتخابات.

واجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال.

وفتح القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024، اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي على 11 ألف و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثالث من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.