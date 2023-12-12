شكرا لقرائتكم خبر عن انزل شارك.. مصر الأهم" مسيرة بجامعة القاهرة للحث على المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل جامعة القاهرة مسيرتها في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 ،لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم ذلك بمشاركة العديد من كليات جامعة القاهرة (كلية الإعلام، الاقتصاد والعلوم السياسية، الاداب ،التجارة ،وغيرهم من الكليات.....).

وانطلقت مسيرة طلابية من المدينة الجامعية إلى قبة الجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وتعالت أصوات الطلاب تهتف بحماس وتردد الأغاني الوطنية في أجواء من البهجة والسعادة.

وتسير عملية الانتخاب في جميع اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحا، وتتزايد اعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتنتهي الانتخابات الرئاسية 2024 مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويوم 13 ديسمبر تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتعلن نتيجة الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري

ويأتى ذلك ضمن المبادرة التى أطلقتها الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 أثناء تواجدها ومشاركتها فى ندوة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة حول حقوق المواطنة وإطلاق مبادرة لطلاب الكلية لمشاركة الطلاب" الخليج 365" فى تغطية الانتخابات الرئاسية.