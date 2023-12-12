شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى يستهدف مناطق عديدة فى خان يونس بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بقصف إسرائيلي يستهدف مناطق عديدة في خان يونس داخل قطاع غزة.

وقالت مراسلة القناة، إن الاحتلال يقوم بتفتيش الكوادر الطبية بمستشفى كمال عدوان.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد قصفه وغاراته الجوية وعملياته البرية في جميع أرجاء قطاع غزة، مدمّرًا أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لأكثر من 18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.