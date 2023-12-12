شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء سيدة مصرية تحمل الجنسية اللبنانية: نزلت أرد الجميل لمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة " الخليج 365" حرص السيدة" ملكة ديب ياموت" لبنانية تحمل الجنسية المصرية، على المشاركة والتصويت فى العملية الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بصوتها داخل لجنة الوافدين رقم 16 الكائنة بالمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية

وقالت السيدة البنانية لـ"الخليج 365": إنها متزوجة من مصرى وتقيم فى مصر من 45 عاما، وحصلت على الجنسية المصرية، وتوفى زوجها ولم تغادر مصر، وتابعت والدموع تنهمر منها: أنا بحب مصر وربنا لم يرزقنى بالأبناء لكن كلكم عيالى، وأجريت مؤخرا عملية جراحية المصريين تبرعوا لى بدمائهم، ودمى كله مصرى، وبحب السيسي ربنا يبارك فيه والجيش وربنا يحميى الرئيس بتاعنا ويخليه لمصر ويحيا الجيش.

وفتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، فى اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية، وأعضاء الأحزاب للتواجد أمام اللجان لمساعدة كبار الناخبين فى معرفة لجانهم الانتخابية،كما تتواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودا كبيرا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهم للجان الإنتخابية.

فيما وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء ثالث أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية، ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج بالانتخابات الرئاسية.