شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "الهيئة الوطنية" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصوتة فى انتخابات الرئاسة بمدرسة قصر الدوبارة بوسط البلد .

وقال المستشار أحمد مطر في تصريحات له عقب الادلاء بصوتة أن المصريين خلال الأيام الثلاث للانتخابات سطروا نجاحا كبيرا وأثبتوا قدرتهم على التفاعل مع الاستحقاق الدستورى مشيرا إلي أن وعى المصريين كان له أثرا إيجابيا فى نزولهم للانتخابات بكثافة أكام اللجان.

وأضاف المستشار أحمد مطر أن العملية الانتخابية تتم بشكل منظم وهناك تعاون بين كافة الأجهزة ومؤسسات الدولة وتابع:" إنشاء الله تتم كل المجريات على خير خلال الساعات المقبلة وأشار إلي مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية."

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسياللمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسىالحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8.2 ملايين ناخب،موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التى ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.