شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة يخرج لمساعدة عجوز للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة بالدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية شهدت اللجنة لجنة رقم 5 داخل مدرسة الأورمان الثانوية بنين العسكرية بالدقى، خروج المستشار همام رجب إلى إحدى الناخبات من كبار السن على كرسى متحرك وغير قادرة على الدخول للإدلاء بصوتها الى اللجنة الفرعية، وساعدها المستشار همام رجب فى الإدلاء بصوتها ووقعت فى كشوف الناخبين.



رئيس لجنة يساعد مسنة



لجنة 5 بالمدرسة العسكرية بالدقى



مساعدة مسنة

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.