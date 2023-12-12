شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر يتفقد لجان المنوفية: الانتخابات نزيهة والشباب مفاجأة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، لجان الانتخابات الرئاسية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسط تواجد أنصار المرشح ونواب حزب الشعب الجمهورى، ومنهم النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب، والنائب أسامة فهيم عضو مجلس الشيوخ، وسط احتفالات بالمزمار البلد وترحيب بالمرشح.

وأكد المرشح الرئاسى حازم عمر، أن ماشاهدته خلال الأيام الثلاثة دليل واضح على نزاهة وشفافية الانتخابات فى كافة لجان الانتخابات الرئاسية، وإن عدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو بمثابة تنازل من قبل الناخبين عن حقهم الدستورى، ويساهم فى استغلال ضعاف النفوس للساحة للتضليل وترويج الشائعات.

وأضاف عمر، أن المفاجأة فى الانتخابات هو مشاركة الشباب بكثرة فى معظم لجان الانتخابات على مستوى الجمهورية.

وأكد المرشح الرئاسى، خلال جولته بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه تفقد العديد من لجان الانتخابات ومشاهدته مشاركة جميع أطياف الشعب المصرى من سيدات ورجال وشباب.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وأنتخابات الرئاسة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب إنتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.



المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالمنوفية-(1)



المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالمنوفية-(2)



المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالمنوفية-(3)



المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالمنوفية-(4)



المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالمنوفية-(5)



المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالمنوفية-(6)