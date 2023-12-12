شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على الدلتا وتوقعات بأمطار متفاوتة الشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة ولكنها غير مؤثرة، فيما تشهد البلاد طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناه وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء، تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر) ، والبحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج ( 3:2.5 متر )

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.