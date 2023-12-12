شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات شبابية أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة فى الدقى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة الأورمان الثانوية للبنات احتفالات من الشباب الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم أمام بوابة اللجنة الانتخابية قبل الدخول للتصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية آخر أيام التصويت.

وتتواصل، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بعد قليل، ذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أول أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة مساءً.