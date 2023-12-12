شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال ينفذون نموذج محاكاة لانتخابات الرئاسة فى إحدى الحضانات بالمنيا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مبادرة بها قدر كبير من الإبداع، نفذت حضانة أطفال تابعة لإحدى كنائس محافظة المنيا، نشاط يتوافق مع أجواء الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، إذ منحت فرصة للأطفال في الحضانة لمعرفة سير العملية الانتخابية.

وظهر الأطفال فى نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية وهم يقفون في طابور ويحملون علم مصر، استعدادا للمشاركة في الاقتراع، فيما جلس طفل آخر على طاولة، وكان يلعب دور رئيس اللجنة، فيما ظهر عدد من الأطفال وهم يجلسون وأمامهم ما يشبه الكشوف الانتخابية، ولعبوا دور موظفو اللجنة، واستخدموا "كرتونة" لتكون بديلة لصندوق الاقتراع، وظهر مجموعة من الأطفال وهم يصوتون ويضعون ما يشبه ورقة الاقتراع في الصندوق.

وحاز الفيديو على إعجاب الكثيرين ممن شاهدوه، واعتبروا أنها خطوة هامة لتوعية الأطفال بالعملية الانتخابية، مشيدين بالخطوة باعتبارها خطوة وطنية بامتياز، وأنها هامة لتوعية الأطفال بما يجرى حاليا في بلادهم.

فيما طالب البعض بتعميم الفكرة في حضانات الأطفال، بل وفى المدارس لتوعية الأطفال بالعملية الانتخابية، وإعداد جيل المستقبل، وتوعيته بأهمية المشاركة السياسية، وممارسة حقوقه الدستورية، حتى يكونوا فاعلين في رسم مستقبل وطنهم.



الأطفال فى الحضانة



الأطفال فى تجربة الانتخابات

الأطفال يلعبون دور موظفو اللجنة



طفل أمام صندوق الاقتراع



طفل يضع صوته فى الصندوق



طفل يقوم بتجربة التصويت



طفل يلعب دور مستشار اللجنة

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.