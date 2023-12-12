شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لذوى الإعاقة: لم نرصد أى مخالفات تعيق تصويت ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومى لذوى الإعاقة أن غرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها بالمجلس لم ترصد أى تجاوزات أو مخالفات تعيق تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة .

وقالت كريم - في تصريحات لوكاله انباء الشرق الأوسط اليوم - إن المجلس يتابع عن كثب سير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالفعل رصد خلال اليوم الأول بعض الصعوبات البسيطة كنفاذ بطاقات التصويت المقررة لذوي الإعاقة من بعض اللجان، وتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات التي دفعت بالمزيد من البطاقات في اللجان، وتم تصويت ذوي الإعاقة.

وأضافت أن المجلس تلقى خلال اليوم الأول شكاوى من عدد من ذوي الإعاقة بشأن عدم قدرتهم على التحرك من منازلهم للجان المقرر تصويتهم فيها، وبالفعل تواصل المجلس مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الذي وفر سيارات توجهت إلى منازل ذوي الإعاقة واصطحبوهم للجان المقرر تصويتهم فيها ثم إعادتهم إلى منازلهم عقب إتمامهم عملية التصويت.

ووجهت المشرفة على المجلس الشكر والتقدير للدولة المصرية التي وفرت كل سبل الإتاحة لذوي الإعاقة سواء من طباعة مواد إرشادية وبطاقات تصويت بطريقة برايل، وهو الأمر الذي مكن ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني بكل يسر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.