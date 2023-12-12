شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على لجان الانتخابات فى الإسكندرية رغم هطول أمطار نوة قاسم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة فى نوة قاسم على الإسكندرية مع انتظام العملية الانتخابية.

وتزايد الإقبال على اللجان الإنتخابية بالإسكندرية، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث ، حيث شهدت اللجان اقبالا متزايد اليوم ، مع تزايد اقبال الشباب وكبار السن وسط فرحة الاطفال .

و اصطحبت الأسر السكندرية اطفالهم للمشاركة فى العملية الإنتخابية، يرفعون أعلام مصر ،و يضعون اصبعهم فى الحبر الفسفورى ،وسط فرحتهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك بالرغم من تزامن اليوم مع نوة" قاسم"، حيث شهدت الإسكندرية هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة صباحا، وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على عدم وجود أي تجمعات للمياه وتم الإطمئنان علي عدم وجود اي تجمعات حول مواقع اللجان الانتخابية والطرق المؤدية اليها.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.