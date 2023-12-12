شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد عمال مصر: شباب العمال والمرأة العاملة بمقدمة طوابير الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لليوم الثالث، رصد أعلى نسبة مشاركة وتوافد لعمال الخدمات الادارية والاجتماعية على صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية تجاوبا مع المسئولية تجاه الوطن الذى طالما أمر فاستجاب العمال لنداءه بالانتخابات.

وأضاف المهيرى، أن العمال اصطفوا خلف الدولة المصرية فى الانتخابات الرئاسية، ليقدموا درسا بمردود ايجابى على أعداء الديمقراطية، ومروجى الشائعات وبائعى أوهام حقوق الانسان، مشيدا بروح التعاون بين مؤسسات الدولة مجتمعة حتى خرجت الانتخابات فى أجمل صورة لتبهر العالم، وتؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد وعندما تستدعى الدولةشعبها يهرول لرد الجميل.

وأكد أن مشاركة الشباب والمرأة العاملة في الانتخابات كانت بأعلى معدل حضور أمام صناديق الاقتراع اثباتا للعالم بان مصر الحديثة قادمة وبقوة وعازمة على استكمال مسيرة البناء والتعمير بالجمهورية الجديدة، مشددا على تلبية النداء الوطنى فى أى مكان وتحت أى ظرف وتقديم كل غال ونفيس من اجل مصر الحرة الابية والتى دوما تحيا بتعانق كل أفراد الشعب وماكينات الانتاج خلف قائد وطنى سيظل التاريخ يسجل له قيادته الرشيدة على مدار عشر سنوات يبنى ويشيد ويعمر دون التظر الى المكائد والمؤمرات والحقائق المغلوطة.

فيما أكد مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة، أن عمال الخدمات الادارية والاجتماعية نظموا مسيرات حاشدة من مواقع الانتاج الى مقار اللجان الانتخابية ابتهاجا بالخروج المشرف وبكثافة للشعب والتفافه حول امته فى هذا الاستحقاق الدستورى ليبعث رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الاستقرار رغم الاحزمة النارية التى تحيط بالوطن.