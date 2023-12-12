شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوطنية للانتخابات: كثافة التصويت شملت كافة الأعمار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات الخليج 365 جولات المستشار أحمد مطر، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لتفقد أحوال اللجان بوسط العاصمة، حيث أكد لليوم السابع أن المشاركة التصويتية ضمت كافة أعمار المواطنين بكثافة، وكل الفئات شاركت بشكل إيجابى فى الانتخابات.

كانت قد انتظمت اللجان الفرعية فى نطاق حى السيدة زينب محافظة القاهرة وفتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأ التوافد من الناخبين على اللجان فى تزايد وذلك بالتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وسبق أن دعا المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الانتخابى الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

كما سبق أن وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.



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