عندك نزولة يا أبو الرجولة.. زحام كثيف للناخبين أمام المنصورية بمنشأة القناطر

القاهرة - سامية سيد - على نغمات أغنية عندك نزولة يا أبو الرجولة، شهدت لجان الانتخابات بالمنصورية زحام وإقبال كثيف للناخبين واحتشادهم للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع المواطنون أثناء تواجدهم أمام اللجان الانتخابية بالأعلام مرددين هتافات تحيا مصر ورافعين علامة النصر.

وفى الأثناء وصلت مسيرة حاشدة للنائب علاء ناجى عبد الرحيم عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر بالجيزة وهيئة مكتب حزب مستقبل وطن لتشجيع الناخبين على التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.