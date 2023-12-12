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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب كلية علاج طبيعى يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب كلية علاج طبيعى جامعة القاهرة من الجنسين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنة الوافدين بالمركز القومى للبحوث بالدقى، للمشاركة والحث الوطنى الذى بداخل كل مصرى وخاصة شاب مصر الواعد الذى سيرفع رايتها فى المستقبل.
وتتواصل، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بعد قليل، ذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أول أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة مساءً.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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