شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب كلية علاج طبيعى يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب كلية علاج طبيعى جامعة القاهرة من الجنسين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنة الوافدين بالمركز القومى للبحوث بالدقى، للمشاركة والحث الوطنى الذى بداخل كل مصرى وخاصة شاب مصر الواعد الذى سيرفع رايتها فى المستقبل.

وتتواصل، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بعد قليل، ذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أول أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة مساءً.





