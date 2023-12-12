شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: المعلمون أثبتوا أنهم على قدر المسئولية بمشاركة كثيفة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مسيرة حاشدة للمعلمين، بمدينة السلام فى محافظة القاهرة، ضمت معلمين وأعضاء فرعيات ولجان نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة القاهرة، حتى وصلت إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، ضمن جولاته الميدانية لحث المعلمين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر لكل المعلمين على مستوى الجمهورية لحضورهم الكبير، والمؤثر فى المشهد الانتخابى، لاختيار رئيس مصر، فى الانتخابات الرئاسية 2024، وضمان ممارسة حقهم الدستورى بالتصويت بكل شفافية.

وأوضح نقيب المعلمين، أن العرس الانتخابى الذى نعيشه، من خلال الانتخابات الرئاسية 2024 ، كشف معدن الإنسان المصرى وحرصه على رسم مستقبل وطنه، والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى أن نسب التصويت مبشرة وتكشف حجم الوعى لدى المصريين والحرص على مصالح الوطن العليا وتنفيذ الاستحقاق الدستورى والمشاركة بكثافة فى التصويت.

وأضاف "الزناتى" أن المعلمين وعدوا وأوفوا، بحضور مكثف والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وهو مايثبت أنهم دائما على قدر المسئولية، ولديهم الوعى الكافى بأهمية المشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية ، ورسم صورة إيجابية للديمقراطية المصرية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.