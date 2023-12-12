شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل أسقف جنوب سيناء بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية جنوب سيناء.

وناقش مع نيافته قداسةُ البابا بعض الأمور الخاصة بخدمة نيافته في الإيبارشية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس فى المقر البابوي بالقاهرة، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية في القاهرة.

وتأتى هذه الزيارة من قِبَل السفير الكوري لقداسة البابا بقصد التعارف، وأكد السفير خلال اللقاء على العلاقات الطيبة التي تربط بين بلاده ومصر.

وحدثه قداسة البابا عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى ترابط المصريين معًا وتعايشهم كشعب واحد حول نهر النيل.

واستقبل قداسة البابا أيضا فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الاثنين سفير السنغال فى مصر، السفير كيموكو دياكيتى، أعرب السفير خلال اللقاء عن سعادته بتواجده في مصر ومحبته لمصر وأهلها وعن العلاقات الطيبة التى تربط بين السنغال ومصر.