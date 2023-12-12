شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة نسائية فى مدرسة عين الصيرة الابتدائية بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدرسة عين الصيرة الابتدائية بمصر القديمة، مشاركة نسائية من الناخبات الراغبات فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثالث على التوالى، وحرص المتطوعون على إدخال كبار السن منهن بدلا من الانتظار أمام اللجنة تيسيرا عليهن خلال الإدلاء بأصواتهن.



مشاركة نسائية

وأعرب العديد من الناخبين عن سعادتهم البالغة بعد الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى لجان مصر القديمة، مشيدين بالعملية الانتخابية وسهولة إجراءات التصويت.



السيدات يشاركون فى التصويت

وتوافد الناخبون أمام اللجان الفرعية فى مصر القديمة منذ فتح أبوابها فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم، واصطحب الآباء والأمهات أطفالهم خلال مشاركتهم الانتخابية.