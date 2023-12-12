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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة نسائية فى مدرسة عين الصيرة الابتدائية بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مدرسة عين الصيرة الابتدائية بمصر القديمة، مشاركة نسائية من الناخبات الراغبات فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثالث على التوالى، وحرص المتطوعون على إدخال كبار السن منهن بدلا من الانتظار أمام اللجنة تيسيرا عليهن خلال الإدلاء بأصواتهن.
مشاركة نسائية
وأعرب العديد من الناخبين عن سعادتهم البالغة بعد الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى لجان مصر القديمة، مشيدين بالعملية الانتخابية وسهولة إجراءات التصويت.
السيدات يشاركون فى التصويت
وتوافد الناخبون أمام اللجان الفرعية فى مصر القديمة منذ فتح أبوابها فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم، واصطحب الآباء والأمهات أطفالهم خلال مشاركتهم الانتخابية.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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