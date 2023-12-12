شكرا لقرائتكم خبر عن طيار مدنى يدلى بصوته فى مطار القاهرة فور وصول رحلته: الاستحقاق الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 قيام أحد الطيارين بالإدلاء بصوته بأحد لجان مطار القاهرة، حيث قال كابتن طيار خالد عبد النور أنه فور وصول رحلته من بانكوك أصر على التوجه للإدلاء بصوته بمطار القاهرة الدولى ،مضيفا أن هذا واجب مقدس وأهم إستحقاق إنتخابى ولابد من القيام بالواجب والتصويت ،وثمن قيام مطار القاهرة بتوفير لجان لإمكانية الإدلاء بالتصويت فيها لمن تضطر ظروف عملهم التواجد بالمطار .

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوى قد وفرت لجنتين للوافدين من خارج القاهرة والذى تضطرهم ظروف عملهم التواجد بمطار القاهرة، وذلك للتصويت بالإنتخابات الرئاسية 2024.