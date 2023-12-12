شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مجمع المدارس بالحوامدية: "الالتزام على أعلى مستوى.. انزل واعمل الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت منال أبو الدهب مديرة مجمع مدارس شركة السكر في الحوامدية، بالتزام الناخبين بالتعليمات والدخول بانتظام وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

وقالت مديرة المدرسة: "انزل شارك واعمل الصح واختار براحتك، وهذه المدرسة هي الأكبر في الحوامدية من حيث عدد الناخبين".

وأضافت: "تحدثت مع أولياء الأمور لكي يشاركوا في هذا العرس الانتخابي، والحمد لله الاستجابة كبيرة جدا وهناك مشاركة من جميع الأهالي".