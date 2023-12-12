شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مجمع المدارس بالحوامدية: "الالتزام على أعلى مستوى.. انزل واعمل الصح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشادت منال أبو الدهب مديرة مجمع مدارس شركة السكر في الحوامدية، بالتزام الناخبين بالتعليمات والدخول بانتظام وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.
وقالت مديرة المدرسة: "انزل شارك واعمل الصح واختار براحتك، وهذه المدرسة هي الأكبر في الحوامدية من حيث عدد الناخبين".
وأضافت: "تحدثت مع أولياء الأمور لكي يشاركوا في هذا العرس الانتخابي، والحمد لله الاستجابة كبيرة جدا وهناك مشاركة من جميع الأهالي".
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز